Отец убитого в Испании лётчика-перебежчика Кузьминова сравнил его с Иудой

Отец убитого в Испании лётчика-перебежчика Максима Кузьминова сравнил сына с Иудой. Мужчина признался, что ему жаль предателя, так как он променял Родину на "такую мелочь".

"Как Иуда поступил. В то же время мне его жалко, что он разменялся на такую мелочь, предав свою Родину, Отчизну, близких. Мне его просто жаль как человека", — цитирует его RT.