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26 февраля, 08:10

Отец убитого в Испании лётчика-перебежчика Кузьминова сравнил его с Иудой

Максим Кузьминов. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Максим Кузьминов. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Отец убитого в Испании лётчика-перебежчика Максима Кузьминова сравнил сына с Иудой. Мужчина признался, что ему жаль предателя, так как он променял Родину на "такую мелочь".

"Как Иуда поступил. В то же время мне его жалко, что он разменялся на такую мелочь, предав свою Родину, Отчизну, близких. Мне его просто жаль как человека", — цитирует его RT.

Ему также жаль экипаж вертолёта, причём больше, чем сына. Мужчина напомнил, что предателей нигде и никогда не уважали.

В районе обнаружения тела лётчика-перебежчика Кузьминова уже убивали русских, пишут СМИ
В районе обнаружения тела лётчика-перебежчика Кузьминова уже убивали русских, пишут СМИ

Напомним, о смерти 33-летнего Максима Кузьминова стало известно 19 февраля. Его тело с пулевыми ранениями нашли в испанском муниципалитете Вильяхойоса, куда, по данным местных СМИ, он прибыл всего за несколько дней до расправы. Причём предатель использовал поддельные документы на имя погибшего ополченца с Донбасса. Виновников ищут.

Матвей Константинов
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