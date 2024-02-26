Отец убитого в Испании лётчика-перебежчика Кузьминова сравнил его с Иудой
Максим Кузьминов. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto
Отец убитого в Испании лётчика-перебежчика Максима Кузьминова сравнил сына с Иудой. Мужчина признался, что ему жаль предателя, так как он променял Родину на "такую мелочь".
"Как Иуда поступил. В то же время мне его жалко, что он разменялся на такую мелочь, предав свою Родину, Отчизну, близких. Мне его просто жаль как человека", — цитирует его RT.
Ему также жаль экипаж вертолёта, причём больше, чем сына. Мужчина напомнил, что предателей нигде и никогда не уважали.
Напомним, о смерти 33-летнего Максима Кузьминова стало известно 19 февраля. Его тело с пулевыми ранениями нашли в испанском муниципалитете Вильяхойоса, куда, по данным местных СМИ, он прибыл всего за несколько дней до расправы. Причём предатель использовал поддельные документы на имя погибшего ополченца с Донбасса. Виновников ищут.