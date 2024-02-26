В районе обнаружения тела лётчика-перебежчика Кузьминова уже убивали русских, пишут СМИ
РИАН: До убийства лётчика Кузьминова в Вильяхойосе нашли тело другого русского
Максим Кузьминов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / m.a.k.s.k.u.z.m.i.n
За некоторое время до убийства лётчика-перебежчика Максима Кузьминова в испанском муниципалитете Вильяхойоса нашли тело другого россиянина, заявил владелец местного ресторана "Ла Кала" Косина Фусьон. По словам предпринимателя, данный район полюбился выходцам из РФ и Украины.
"После начала СВО участилось количество драк между украинцами и русскими, хотя за два года ситуация сравнительно стабилизировалась. Из-за этого местным испанцам район кажется не таким спокойным, каким его принято считать. Несколько дней назад убили другого русского, но не знаю, конкретно кого", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Причиной расправы, отметил Фусьон, стали "какие-то разборки". Что касается убийства Кузьминова, то, по его словам, местные считают это делом рук профессионалов: виновников не смогли узнать, они не оставили никаких следов и не попались на многочисленные камеры видеонаблюдения.
Напомним, о смерти Максима Кузьминова стало известно 19 февраля. Тело 33-летнего лётчика нашли на пандусе гаража в Вильяхойосе. По данным местных СМИ, перебежчик приехал в город всего за несколько дней до кончины, используя поддельные документы погибшего ополченца из Донецкой Народной Республики. На данный момент полиция ищет стрелков, убивших предателя.