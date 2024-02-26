В районе обнаружения тела лётчика-перебежчика Кузьминова уже убивали русских, пишут СМИ

За некоторое время до убийства лётчика-перебежчика Максима Кузьминова в испанском муниципалитете Вильяхойоса нашли тело другого россиянина, заявил владелец местного ресторана "Ла Кала" Косина Фусьон. По словам предпринимателя, данный район полюбился выходцам из РФ и Украины.

"После начала СВО участилось количество драк между украинцами и русскими, хотя за два года ситуация сравнительно стабилизировалась. Из-за этого местным испанцам район кажется не таким спокойным, каким его принято считать. Несколько дней назад убили другого русского, но не знаю, конкретно кого", — сказал он в беседе с РИА "Новости".