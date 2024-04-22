Конгресс США готовится передать Украине новые миллиарды, но использовать эту военную помощь некому, говорится в материале РИА "Новости". Чтобы справиться с дефицитом кадров, Владимир Зеленский ужесточает мобилизацию и меняет условия для уклонистов, чем всё больше настраивает против себя и военнослужащих, и гражданских.

Среди украинских пленных, которые сдались российским Вооружённым силам, растёт число тех, кто готов с оружием в руках выступить против режима Зеленского. Да и среди тех, кто пока ещё воюет в украинской армии, таких немало.

"Мне сейчас скажи: "Пошли на Киев" — я пойду. Я уже два года там и немного утомился. У меня уже вот тут вот всё, хотя я шёл добровольцем, а не по повестке. Вход был бесплатный, а выхода нет", — заявил один из действующих военнослужащих ВСУ в интервью одесскому изданию "Думская".