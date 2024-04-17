В США спрогнозировали катастрофу на Украине с обвалом фронта этим летом Politico: Украина катится к катастрофе из-за дефицита боеприпасов и потерь ВСУ 17 апреля, 08:45 Украине предрекли катастрофу из-за нехватки боеприпасов. Обложка © Telegram / Zelenskiy/Official

Украина оказалась на грани катастрофы, а солдаты ВСУ уже не верят обещаниям Запада и выживают как могут на фоне нехватки боевой техники и снарядов. Так пишет автор колонки газеты Politico Джейми Деттмер, который пообщался с украинским артиллеристом.

"Просто спросите украинского солдата, верит ли он по-прежнему, что Запад будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". Это обещание звучит пустым", — отметил Деттмер.

Украинский военнослужащий признался автору публикации, что у его отряда закончились снаряды около месяца назад, поэтому бойцы просто отсиживаются в окопах, а некоторые становятся дезертирами. Сейчас в ВСУ наблюдается упадок морального духа, при том что потери украинской армии стали почти космическими, продолжает журналист.

Новая волна мобилизации вряд ли поможет Киеву, так как украинцы всеми силами стараются уклониться от призыва, в том числе покидая страну, отмечает Деттмер. По его словам, достаточно пообщаться с офицерами ВСУ, отдельными политиками с Украины, чтобы понять, что страна неминуемо приближается к катастрофе. Журналист прогнозирует обвал фронта ВСУ уже этим летом.

Ранее сообщалось, что на фоне грядущего ужесточения закона о мобилизации украинцы за рубежом бросились получать загранпаспорта. Согласно закону, загранники им больше не будут выдавать без военного билета, поэтому люди массово пытаются успеть получить необходимые консульские услуги до того, как изменения вступят в силу.

Авторы Татьяна Миссуми