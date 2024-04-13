В настоящее время Украина пытается укрепить свои позиции, чтобы остановить коллапс по всей линии фронта. Об этом сообщает телеканал NBC.



"Российские атаки и задержка американской помощи ставят Киев и его союзников перед возможностью болезненного поражения", — говорится в сообщении.

По информации телеканала, тяжёлое положение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на передовой также признаёт сержант-артиллерист, который был в составе отступавших из Авдеевки ​бойцов ВСУ. По его словам, ​ситуация для украинских войск никак не ​изменилась — у ВСУ нет снарядов, а ВС РФ продолжают наступать.

