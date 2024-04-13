На Западе вновь предрекли Украине болезненное поражение из-за действий ВС России
NBC: Наступление ВС РФ и задержки помощи от США приближают поражение Украины
В настоящее время Украина пытается укрепить свои позиции, чтобы остановить коллапс по всей линии фронта. Об этом сообщает телеканал NBC.
"Российские атаки и задержка американской помощи ставят Киев и его союзников перед возможностью болезненного поражения", — говорится в сообщении.
По информации телеканала, тяжёлое положение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на передовой также признаёт сержант-артиллерист, который был в составе отступавших из Авдеевки бойцов ВСУ. По его словам, ситуация для украинских войск никак не изменилась — у ВСУ нет снарядов, а ВС РФ продолжают наступать.
А ранее Life.ru писал, что дела ВСУ становятся всё хуже без помощи США. В Киеве требуют боеприпасы и вооружения разного вида, чтобы оказать сопротивление российским войскам, однако американская Палата представителей не торопится отправлять технику.
Unsplash / specna_arms_4s