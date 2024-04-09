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9 апреля, 20:43

Хуже с каждым днём: В США забили тревогу из-за положения ВСУ

WP: Дела ВСУ становятся всё хуже без помощи от США

Положение ВСУ ежедневно ухудшается без поддержки Америки, сообщает The Washington Post.

"Каждый день промедления палаты представителей усложняет положение Украины и снижает шансы на положительный для неё исход конфликта, даже если помощь от США в конце концов поступит", — сообщается в статье.

Авторы материала обратили внимание, что украинцы требуют боеприпасы и вооружения разного вида, чтобы оказать противостояние МО РФ, активно использующему планирующие авиабомбы и артиллерию в крупных масштабах.

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Ранее американский обозреватель отметил: в США и Европе понимают, что заявления главы Госдепартамента Энтони Блинкена о возможном принятии Украины в Североатлантический альянс не имеют совершенно ничего общего с реальностью.

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Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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