Хуже с каждым днём: В США забили тревогу из-за положения ВСУ

Положение ВСУ ежедневно ухудшается без поддержки Америки, сообщает The Washington Post.

"Каждый день промедления палаты представителей усложняет положение Украины и снижает шансы на положительный для неё исход конфликта, даже если помощь от США в конце концов поступит", — сообщается в статье.

Авторы материала обратили внимание, что украинцы требуют боеприпасы и вооружения разного вида, чтобы оказать противостояние МО РФ, активно использующему планирующие авиабомбы и артиллерию в крупных масштабах.