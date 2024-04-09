Хуже с каждым днём: В США забили тревогу из-за положения ВСУ
WP: Дела ВСУ становятся всё хуже без помощи от США
Положение ВСУ ежедневно ухудшается без поддержки Америки, сообщает The Washington Post.
"Каждый день промедления палаты представителей усложняет положение Украины и снижает шансы на положительный для неё исход конфликта, даже если помощь от США в конце концов поступит", — сообщается в статье.
Авторы материала обратили внимание, что украинцы требуют боеприпасы и вооружения разного вида, чтобы оказать противостояние МО РФ, активно использующему планирующие авиабомбы и артиллерию в крупных масштабах.
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