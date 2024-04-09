Спецслужбы РФ раскрыли план США по пополнению ВСУ "головорезами" из Мексики и Колумбии

Частные военные компании (ЧВК) в США вербуют в тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Первую партию "из пары сотен таких головорезов" планируется забросить в зону боевых действий летом текущего года, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"Американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне деградирующего киевского режима", — говорится в сообщении ведомства.

В случае согласия на "командировку" завербованным в американских тюрьмах заключённым обещают полную амнистию в расчёте на то, что те никогда не вернутся назад. В СВР отметили, что возможность пополнения рядов ВСУ такими преступниками несомненно вызывает тревогу, однако такая попытка Вашингтона дать преимущество Киеву на поле боя обречена на провал. В ведомстве добавили, что администрация президента США Джо Байдена фактически расписывается в своём бессилии и в очередной раз демонстрирует несостоятельность "вскармливаемого ею киевского режима".