Сырский начал проверку после попытки призвать на фронт украинского журналиста

Ранее в украинских СМИ появилось расследование за авторством данного журналиста, в котором утверждается, что начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк имеет "королевскую недвижимость". Позднее в одном из киевских супермаркетов к Шульгату подошли люди в форме, которые попытались вручить ему повестку. Журналист считает, что это было сделано именно из-за публикации вышеназванного материала.