Сырский начал проверку после попытки призвать на фронт украинского журналиста
Сырский начал проверку после попытки вручить повестку журналисту Шульгату
Александр Сырский. Обложка © Telegram / Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал проверку после попытки призвать на фронт украинского журналиста Евгения Шульгата — автора расследования о коррупции в руководстве СБУ.
"Мною определена задача командующего Сухопутными войсками ВСУ [Александра Павлюка] провести служебную проверку. По результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения", — сказал главком.
Ранее в украинских СМИ появилось расследование за авторством данного журналиста, в котором утверждается, что начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк имеет "королевскую недвижимость". Позднее в одном из киевских супермаркетов к Шульгату подошли люди в форме, которые попытались вручить ему повестку. Журналист считает, что это было сделано именно из-за публикации вышеназванного материала.
Ранее на Украине заочно приговорили к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества экс-депутата Верховной рады Александра Онищенко, разоблачителя коррупции в окружении бывшего президента Петра Порошенко, и человека, вскрывшего схему, по которой США управляли Незалежной в период его правления. По мнению украинского суда, политик создал "газовую схему", прибыль от которой составила около 19 миллионов долларов.