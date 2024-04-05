Украина заочно осудила экс-депутата, вскрывшего схему, как США правили страной во времена Порошенко

Бывшего народного депутата Украине Александра Онищенко заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества по одному из громких коррупционных дел. Приговор вынес сегодня, 5 апреля, украинский Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Онищенко обвиняют в создании так называемой "газовой схемы", суть которой заключалась в завладении в 2013-2016 годах государственными средствами на сумму более 740 миллионов гривен (около 19 миллионов долларов по нынешнему курсу) при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей".

Сам экс-нардеп уехал из Украины еще в 2016 году. По данным издания "Политика Страны", он заявляет, что уголовное дело против него было сфабриковано по приказу экс-президента Петра Порошенко в отместку за то, что Онищенко разоблачал коррупцию в его окружении, о чем дал много интервью и даже написал книгу "Пётр пятый". В мае 2017 года Интерпол отказал Генеральной прокуратуре Украины на запрос о международном розыске Онищенко.