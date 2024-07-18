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18 июля, 15:44

В ВСУ признали бессмысленность попыток удержаться в Крынках под Херсоном

NYT: Попытки ВСУ удержаться в Крынках были жестокими и бессмысленными

Попытки ВСУ удержаться в селе Крынки Херсонской области были жестокими и бессмысленными. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных, которые участвовали в боях за этот населённый пункт.

В материале американской газеты говорится, что операция ВСУ по созданию плацдарма на левом берегу Днепра с самого начала была спорной из-за уязвимости в логистике с учётом практически нулевых шансов на прорыв. Одним из незначительных "успехов" Киева в этой операции стал захват Крынок.

"Поскольку бои за захват позиции тянулись месяцами, украинские солдаты, участвовавшие в операции, жаловались, что она была жестокой и бессмысленной", — говорится в материале.

Украинские солдаты, пересекавшие Днепр на лодках, оказались лёгкой добычей для российских миномётов и БПЛА. При этом после высадки на левом берегу им даже некуда было спрятаться, поскольку местность превратилась в "массу грязи и сровнявшихся с землёй домов".

Ранее Life.ru сообщал, что в ВСУ признали уничтожение большинства позиций в Крынках Херсонской области. По словам экс-спикера группировки украинских войск "Таврия" Дмитрия Лихового, населённый пункт со временем стал местом, в котором "фактически невозможно держать оборону".

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Напомним, ВСУ понесли в Крынках большие потери. По данным СМИ, в небольшом селе на левом берегу Днепра без вести пропали 788 украинских военнослужащих — почти целый полк. А вот число погибших солдат, тела которых смогли забрать, куда меньше и составляет всего 262.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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