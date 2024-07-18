Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июля, 10:56

В ВСУ признали уничтожение большинства позиций в Крынках Херсонской области

Большинство основных позиций ВСУ в Крынках Херсонской области были полностью уничтожены под огнём ВС РФ. Об этом заявил представитель группировки войск "Таврия" украинской армии Дмитрий Лиховой.

"Большинство основных позиций <...> в результате интенсивного, комбинированного и продолжительного огневого воздействия противника разрушены полностью", — сказал он в эфире одного из телеканалов Незалежной.

Сальдо заявил о страшных находках в Крынках
Сальдо заявил о страшных находках в Крынках

Напомним, ВСУ понесли в Крынках большие потери. По данным СМИ, в небольшом селе на левом берегу Днепра без вести пропали 788 украинских военнослужащих — почти целый полк. А вот число погибших солдат, тела которых смогли забрать, куда меньше и составляет всего 262.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MagicGeorge

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров