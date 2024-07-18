Большинство основных позиций ВСУ в Крынках Херсонской области были полностью уничтожены под огнём ВС РФ. Об этом заявил представитель группировки войск "Таврия" украинской армии Дмитрий Лиховой.

"Большинство основных позиций <...> в результате интенсивного, комбинированного и продолжительного огневого воздействия противника разрушены полностью", — сказал он в эфире одного из телеканалов Незалежной.

Напомним, ВСУ понесли в Крынках большие потери. По данным СМИ, в небольшом селе на левом берегу Днепра без вести пропали 788 украинских военнослужащих — почти целый полк. А вот число погибших солдат, тела которых смогли забрать, куда меньше и составляет всего 262.