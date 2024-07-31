В Донецке на фоне работы ПВО прогремело не менее десяти взрывов
В Донецке слышны взрывы, сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин. Он призвал жителей соблюдать осторожность.
Как пишет ТАСС, в городе прогремело не менее десяти хлопков. В оперативных службах Донецкой Народной Республики рассказали агенству, что там работают системы ПВО.
Ранее ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области. Противник использовал кассетные боеприпасы, один из них попал в многоквартирный дом, и это попало на видео. На месте вспыхнул пожар, его очаг ликвидировали. Пострадавших нет.
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