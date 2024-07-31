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31 июля, 06:54

В Донецке на фоне работы ПВО прогремело не менее десяти взрывов

В Донецке слышны взрывы, сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин. Он призвал жителей соблюдать осторожность.

Как пишет ТАСС, в городе прогремело не менее десяти хлопков. В оперативных службах Донецкой Народной Республики рассказали агенству, что там работают системы ПВО.

Семь украинских БПЛА попытались атаковать инфраструктуру Рязанской области
Семь украинских БПЛА попытались атаковать инфраструктуру Рязанской области

Ранее ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области. Противник использовал кассетные боеприпасы, один из них попал в многоквартирный дом, и это попало на видео. На месте вспыхнул пожар, его очаг ликвидировали. Пострадавших нет.

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Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Матвей Константинов
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