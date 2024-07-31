Спасатели потушили пожар в ставшей целью ВСУ многоэтажке в Шебекино, пострадавших нет
Гладков: В результате удара ВСУ по многоэтажке в Шебекино пострадавших нет
Работа пожара на месте обстрела дома в Шебекино. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
В результате удара по многоквартирному дому в Шебекино со стороны ВСУ пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На месте возник пожар, его очаг оперативно ликвидировали.
"Обстрел вёлся шестью кассетными боеприпасами, два из которых попали по [дому] вследствие чего произошло возгорание кровли по всей площади дома", — написал чиновник в телеграм-канале.
Всего в результате обстрела повреждено 15 многоквартирных, два частных дома и семь автомобилей. У одного социального объекта выбиты окна и посечён фасад.
Напомним, ВСУ вновь обстреляли Шебекино. По словам местных жителей, противник использовал кассетные боеприпасы. Один из них попал в многоквартирный дом, на месте возник пожар. Это попало на видео.