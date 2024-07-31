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31 июля, 06:12

Спасатели потушили пожар в ставшей целью ВСУ многоэтажке в Шебекино, пострадавших нет

Гладков: В результате удара ВСУ по многоэтажке в Шебекино пострадавших нет

Работа пожара на месте обстрела дома в Шебекино. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Работа пожара на месте обстрела дома в Шебекино. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В результате удара по многоквартирному дому в Шебекино со стороны ВСУ пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На месте возник пожар, его очаг оперативно ликвидировали.

"Обстрел вёлся шестью кассетными боеприпасами, два из которых попали по [дому] вследствие чего произошло возгорание кровли по всей площади дома", — написал чиновник в телеграм-канале.

Всего в результате обстрела повреждено 15 многоквартирных, два частных дома и семь автомобилей. У одного социального объекта выбиты окна и посечён фасад.

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Напомним, ВСУ вновь обстреляли Шебекино. По словам местных жителей, противник использовал кассетные боеприпасы. Один из них попал в многоквартирный дом, на месте возник пожар. Это попало на видео.

Матвей Константинов
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