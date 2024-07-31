Украинские войска за ночь выпустили 11 снарядов по Донецку и Горловке
За ночь ВСУ нанесли 11 ударов 155-миллиметровыми снарядами по Горловке и Донецку. Об этом стало известно из сообщений представительства ДНР в СЦКК в телеграм-канале.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.30 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка Никитовский район: три снаряда калибром 155 миллиметров" — говорится в сообщении.
В период с 03:30 и до 06:35 по населённым пунктам Желанное Второе и Дзержинск прилетело ещё девять 155-миллиметровых снарядов.
Недавно губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказывал, что с февраля 2022 года от ударов украинской армии пострадало более 30 тысяч домов в регионе. На данный момент удалось восстановить примерно 24 тысячи.
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