Гладков: В Белгородской области ВСУ повредили более 30 тысяч домов за 2,5 года

С февраля 2022 года от ударов украинской армии пострадало более 30 тысяч домов в Белгородской области. Данную статистику приводит губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Всего за 2,5 года было разрушено и повреждено более 30 тысяч домов и квартир. На сегодняшний день восстановили более 24 тысяч", — сказал Гладков.

За последнюю неделю в регионе смогли восстановить 736 квартир и домов. Гладков выразил благодарность предприятиям, которые приняли в этом участие. Он добавил, что власти прикладывают все усилия для решения данной проблемы.