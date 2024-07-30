Гладков: В Белгородской области ВСУ повредили более 30 тысяч домов за 2,5 года
С февраля 2022 года от ударов украинской армии пострадало более 30 тысяч домов в Белгородской области. Данную статистику приводит губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
"Всего за 2,5 года было разрушено и повреждено более 30 тысяч домов и квартир. На сегодняшний день восстановили более 24 тысяч", — сказал Гладков.
За последнюю неделю в регионе смогли восстановить 736 квартир и домов. Гладков выразил благодарность предприятиям, которые приняли в этом участие. Он добавил, что власти прикладывают все усилия для решения данной проблемы.
Напомним, что Вооружённые силы киевского режима ежедневно наносят удары по Белгородской области. Утром 29 июля с помощью российской ПВО над Белгородчиной было сбито шесть воздушных шаров и дронов ВСУ. Они направлялись на территорию РФ с целью террористической атаки.
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