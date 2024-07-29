Шесть воздушных шаров и дронов ВСУ сбито над Белгородской и Курской областями
Украинские военные за полтора часа пытались атаковать регионы России с помощью шести беспилотников самолётного типа и воздушных шаров. Объекты сбиты над Белгородским и Курским областями, сообщает Минобороны РФ.
"С 12:40 до 14:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, один БпЛА и три малоразмерных воздушных шара уничтожены над территорией Курской области", – уточнили в оборонном ведомстве.
Это не первая за день отражённая атака ВСУ. Утром 29 июля над Ленинградской областью силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ. БПЛА были замечены ещё на подлёте, на территории Смоленского региона. Губернатор Ленобласти предложил наградить военных, сбивших дроны над регионом.
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