Шесть воздушных шаров и дронов ВСУ сбито над Белгородской и Курской областями

Украинские военные за полтора часа пытались атаковать регионы России с помощью шести беспилотников самолётного типа и воздушных шаров. Объекты сбиты над Белгородским и Курским областями, сообщает Минобороны РФ.

"С 12:40 до 14:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, один БпЛА и три малоразмерных воздушных шара уничтожены над территорией Курской области", – уточнили в оборонном ведомстве.