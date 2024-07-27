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27 июля, 07:04

ВСУ скинули взрывчатку на двоих рыбаков в Курской области, оба ранены

Смирнов: После атаки БПЛА в Курской области пострадали двое рыбаков

Украинский дрон сбросил взрывчатку на двоих рыбаков в Елизаветовке Глушковского района Курской области. Пострадавшие были госпитализированы в больницу с ранениями. Об этом заявил в своём телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"В деревне Елизаветовке Глушковского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на двоих рыбаков. Они получили ранения, доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказана необходимая помощь", написал глава области.

Три дрона сбиты над Саратовской, Рязанской и Белгородской областями
Три дрона сбиты над Саратовской, Рязанской и Белгородской областями

Накануне Алексей Смирнов рассказал о том, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников самолётного типа в небе над Курской областью. Он также призвал жителей не приближаться к сбитым дронам, поскольку те могут нанести вред.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Владимир Озеров
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