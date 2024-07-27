ВСУ скинули взрывчатку на двоих рыбаков в Курской области, оба ранены

Украинский дрон сбросил взрывчатку на двоих рыбаков в Елизаветовке Глушковского района Курской области. Пострадавшие были госпитализированы в больницу с ранениями. Об этом заявил в своём телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"В деревне Елизаветовке Глушковского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на двоих рыбаков. Они получили ранения, доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказана необходимая помощь", — написал глава области.