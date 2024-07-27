ВСУ скинули взрывчатку на двоих рыбаков в Курской области, оба ранены
Смирнов: После атаки БПЛА в Курской области пострадали двое рыбаков
Украинский дрон сбросил взрывчатку на двоих рыбаков в Елизаветовке Глушковского района Курской области. Пострадавшие были госпитализированы в больницу с ранениями. Об этом заявил в своём телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"В деревне Елизаветовке Глушковского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на двоих рыбаков. Они получили ранения, доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказана необходимая помощь", — написал глава области.
Накануне Алексей Смирнов рассказал о том, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников самолётного типа в небе над Курской областью. Он также призвал жителей не приближаться к сбитым дронам, поскольку те могут нанести вред.
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