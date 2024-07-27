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27 июля, 06:34

Три дрона сбиты над Саратовской, Рязанской и Белгородской областями

Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку ВСУ атаковать территорию РФ дронами. Беспилотники сбиты над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 07.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской, Рязанской и Саратовской областей", — говорится в сообщении.

Украинский беспилотник упал рядом с домом в Липецкой области
Украинский беспилотник упал рядом с домом в Липецкой области

Также утром 27 июля семь украинских беспилотников было уничтожено над территорией Рязанской области. По данным SHOT, их целью был аэродром Дягилево. Кроме того, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о ликвидации БПЛА в Энгельсе.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/aappp

Александра Вишнякова
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