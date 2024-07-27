Три дрона сбиты над Саратовской, Рязанской и Белгородской областями
Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку ВСУ атаковать территорию РФ дронами. Беспилотники сбиты над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Около 07.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской, Рязанской и Саратовской областей", — говорится в сообщении.
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