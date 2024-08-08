Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 13:52

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Крымом

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 16:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении военного ведомства.

Сын протоиерея заявил об "охоте" дронов ВСУ на людей во время эвакуации из Суджи
Сын протоиерея заявил об "охоте" дронов ВСУ на людей во время эвакуации из Суджи

Ранее в Минобороны показали видео поражения украинской "Бабы-яги" в небе над Курском. Российские военные тараном FPV-дронов уничтожили два боевых беспилотника ВСУ такого типа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Александра Мышляева
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров