Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Крымом
Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Около 16:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее в Минобороны показали видео поражения украинской "Бабы-яги" в небе над Курском. Российские военные тараном FPV-дронов уничтожили два боевых беспилотника ВСУ такого типа.
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