Сын протоиерея заявил об "охоте" дронов ВСУ на людей во время эвакуации из Суджи 8 августа, 10:55 Последствия обстрела со стороны ВСУ Курской области. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Украинские военнослужащие пытались наносить прицельные удары по мирным жителям курского города Суджа при помощи беспилотников, в том числе во время эвакуации. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов.

"Сзади две машины ехали. Мы в зеркало видели, как в них полетели дроны и машины загорелись. И благодаря этим машинам они не догнали нас. Что там с этими людьми и машинами, мы не знаем"‎, — поделился он.

Мужчина добавил, что его отец спас около 30 человек, а также успел обойти дома, где находились те, кто не мог самостоятельно выбраться из города, и предлагал им помощь.

Авторы Татьяна Миссуми