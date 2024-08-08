Сын протоиерея заявил об "охоте" дронов ВСУ на людей во время эвакуации из Суджи
Последствия обстрела со стороны ВСУ Курской области. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Украинские военнослужащие пытались наносить прицельные удары по мирным жителям курского города Суджа при помощи беспилотников, в том числе во время эвакуации. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов.
"Сзади две машины ехали. Мы в зеркало видели, как в них полетели дроны и машины загорелись. И благодаря этим машинам они не догнали нас. Что там с этими людьми и машинами, мы не знаем", — поделился он.
Мужчина добавил, что его отец спас около 30 человек, а также успел обойти дома, где находились те, кто не мог самостоятельно выбраться из города, и предлагал им помощь.
Напомним, президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства РФ заявил, что киевский режим совершил новую провокацию, ведя неизбирательную стрельбу по гражданским целям в Курской области. В эпицентре событий оказался город Суджа. Часть жителей укрылась в Свято-Троицком храме, куда их заводил местный священник, протоиерей Евгений Шестопалов. По его словам, ВСУ обстреливали Суджу без перерыва в течение 14 часов. Сегодня стало известно, что все прятавшиеся в храме прихожане благополучно эвакуированы. Как сообщается, их было около 30 человек.