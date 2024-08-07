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Регион
7 августа, 13:28

Путин: ВСУ ведут неизбирательную стрельбу по гражданским в Курской области

Киевский режим предпринял очередную провокацию и ведёт неизбирательную стрельбу по гражданским целям в Курской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

"Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведёт неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи", — сказал Путин.

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Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются, потери ВСУ за сутки уже превысили 250 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, не давая людям выехать в безопасное место.

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Многие главы регионов уже объявили о готовности помочь курянам: принять людей, отправить медиков, оказать любую поддержку. Не остаются в стороне и простые люди: в курских телеграм-каналах и пабликах — огромное количество сообщений о готовности приютить семьи в своих домах.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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