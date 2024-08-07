Путин: ВСУ ведут неизбирательную стрельбу по гражданским в Курской области

Киевский режим предпринял очередную провокацию и ведёт неизбирательную стрельбу по гражданским целям в Курской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

"Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведёт неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи", — сказал Путин.