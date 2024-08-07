Путин отдельно пообщался с первым вице-премьером Мантуровым по Курской области
Президент России Владимир Путин после совещания с правительством 7 августа решил отдельно пообщаться с первым вице-премьером Денисом Мантуровым на тему оказания помощи жителям Курской области в связи с массированной атакой ВСУ и попыткой прорваться на территорию нашей страны.
"Денис Валентинович, зайдите ко мне, пожалуйста", — обратился к Мантурову президент, завершая заседание.
Напомним, что накануне, 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться в Курскую область. В Минобороны сообщили, что группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. В результате обстрелов пострадало не менее 28 мирных жителей, в том числе минимум шесть детей. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Life.ru