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Регион
7 августа, 13:03

Путин отдельно пообщался с первым вице-премьером Мантуровым по Курской области

Президент России Владимир Путин после совещания с правительством 7 августа решил отдельно пообщаться с первым вице-премьером Денисом Мантуровым на тему оказания помощи жителям Курской области в связи с массированной атакой ВСУ и попыткой прорваться на территорию нашей страны.

"Денис Валентинович, зайдите ко мне, пожалуйста", — обратился к Мантурову президент, завершая заседание.

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Напомним, что накануне, 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться в Курскую область. В Минобороны сообщили, что группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. В результате обстрелов пострадало не менее 28 мирных жителей, в том числе минимум шесть детей. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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