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Укрывшуюся в храме группу жителей Суджи спасли из-под огня ВСУ

Протоиерей Шестопалов сообщил о спасении жителей Суджи, укрывшихся в храме

8 августа, 09:28
Спасены прятавшиеся в храме жители Суджи. Обложка © freepik

Спасены прятавшиеся в храме жители Суджи. Обложка © freepik

В Курской области эвакуировали жителей Суджи, которые прятались от обстрелов в Свято-Троицком храме. Об этом 360.ru рассказал протоиерей Евгений Шестопалов. По его словам, в церкви нашли укрытие много людей, среди них есть несовершеннолетние.

"Всех вывезли, Слава Богу! Завтра попробуем вернуться в Суджу", — пояснил священнослужитель.

Он добавил, что город находился под шквальным обстрелом врага на протяжении 14 часов. ВСУ били прямой наводкой по мирным объектам, говорит протоиерей.

Трудник погиб при эвакуации из монастыря в Курской области
Трудник погиб при эвакуации из монастыря в Курской области

Напомним, президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства РФ заявил, что киевский режим совершил новую провокацию, ведя неизбирательную стрельбу по гражданским целям в Курской области. Под вражеским огнём оказались гражданские здания, жилые дома и машины скорой помощи. Накануне сообщалось о напряжённой обстановке в Судже, которая находится в 10 километрах от российской границы. Военные ВСУ пытаются помешать мирному населению покинуть город. Часть людей укрылась в Свято-Троицком храме. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже поблагодарил местных священников за проявленный героизм при спасении прихожан. Сейчас в Курской области действует режим ЧС.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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