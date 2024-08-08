Укрывшуюся в храме группу жителей Суджи спасли из-под огня ВСУ

В Курской области эвакуировали жителей Суджи, которые прятались от обстрелов в Свято-Троицком храме. Об этом 360.ru рассказал протоиерей Евгений Шестопалов. По его словам, в церкви нашли укрытие много людей, среди них есть несовершеннолетние.