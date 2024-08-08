Укрывшуюся в храме группу жителей Суджи спасли из-под огня ВСУ
Протоиерей Шестопалов сообщил о спасении жителей Суджи, укрывшихся в храме
Спасены прятавшиеся в храме жители Суджи. Обложка © freepik
В Курской области эвакуировали жителей Суджи, которые прятались от обстрелов в Свято-Троицком храме. Об этом 360.ru рассказал протоиерей Евгений Шестопалов. По его словам, в церкви нашли укрытие много людей, среди них есть несовершеннолетние.
"Всех вывезли, Слава Богу! Завтра попробуем вернуться в Суджу", — пояснил священнослужитель.
Он добавил, что город находился под шквальным обстрелом врага на протяжении 14 часов. ВСУ били прямой наводкой по мирным объектам, говорит протоиерей.
Напомним, президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства РФ заявил, что киевский режим совершил новую провокацию, ведя неизбирательную стрельбу по гражданским целям в Курской области. Под вражеским огнём оказались гражданские здания, жилые дома и машины скорой помощи. Накануне сообщалось о напряжённой обстановке в Судже, которая находится в 10 километрах от российской границы. Военные ВСУ пытаются помешать мирному населению покинуть город. Часть людей укрылась в Свято-Троицком храме. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже поблагодарил местных священников за проявленный героизм при спасении прихожан. Сейчас в Курской области действует режим ЧС.