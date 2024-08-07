Трудник погиб при эвакуации из монастыря в Курской области
Главный собор Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря у Суджи под Курском после атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Суджа родная
Трудник Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря вблизи Суджи Курской области погиб в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил настоятель монастыря игумен Питирим.
Главный собор Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря у Суджи под Курском после атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Суджа родная
"При эвакуации погиб трудник нашего монастыря. Его машину обстреляли ВСУшники", — сказал отец Питирим в беседе с РИА "Новости".
Трудничество — занятие людей, работающих при православном монастыре или храме на добровольной и бескорыстной основе (во славу Божию), а при длительном периоде работы ещё и проживающих там же.
Уточняется, что сегодня обитатели монастыря не смогли эвакуироваться из области из-за непрекращающихся обстрелов.
Накануне Life.ru сообщал, что монастырь сгорел после обстрелов ВСУ. Повреждения также получили братский корпус и Покровский храм. Украинская сторона уже вторые сутки бьёт по машинам и домам мирных, есть жертвы и пострадавшие. По данным Генштаба, сейчас продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено. Президент РФ Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Врио главы Курской области Алексей Смирнов ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации.