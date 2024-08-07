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7 августа, 18:34

Трудник погиб при эвакуации из монастыря в Курской области

Главный собор Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря у Суджи под Курском после атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Суджа родная

Главный собор Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря у Суджи под Курском после атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Суджа родная

Трудник Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря вблизи Суджи Курской области погиб в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил настоятель монастыря игумен Питирим.

Главный собор Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря у Суджи под Курском после атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Суджа родная

Главный собор Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря у Суджи под Курском после атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Суджа родная

"При эвакуации погиб трудник нашего монастыря. Его машину обстреляли ВСУшники", — сказал отец Питирим в беседе с РИА "Новости".

Трудничество — занятие людей, работающих при православном монастыре или храме на добровольной и бескорыстной основе (во славу Божию), а при длительном периоде работы ещё и проживающих там же.

Уточняется, что сегодня обитатели монастыря не смогли эвакуироваться из области из-за непрекращающихся обстрелов.

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Накануне Life.ru сообщал, что монастырь сгорел после обстрелов ВСУ. Повреждения также получили братский корпус и Покровский храм. Украинская сторона уже вторые сутки бьёт по машинам и домам мирных, есть жертвы и пострадавшие. По данным Генштаба, сейчас продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено. Президент РФ Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Врио главы Курской области Алексей Смирнов ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации.

Александра Мышляева
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