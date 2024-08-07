Трудник погиб при эвакуации из монастыря в Курской области

Трудник Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря вблизи Суджи Курской области погиб в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил настоятель монастыря игумен Питирим.

Главный собор Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря у Суджи под Курском после атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Суджа родная

"При эвакуации погиб трудник нашего монастыря. Его машину обстреляли ВСУшники", — сказал отец Питирим в беседе с РИА "Новости".

Трудничество — занятие людей, работающих при православном монастыре или храме на добровольной и бескорыстной основе (во славу Божию), а при длительном периоде работы ещё и проживающих там же.