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6 августа, 19:33

Остались только стены: ВСУ сожгли главный собор мужского монастыря у Суджи под Курском

Главный собор мужского монастыря у Суджи под Курском сгорел после обстрелов ВСУ

Главный собор Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря у Суджи под Курском сгорел после обстрелов ВСУ. Обложка © Telegram / Суджа родная

Главный собор Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря у Суджи под Курском сгорел после обстрелов ВСУ. Обложка © Telegram / Суджа родная

Главный собор Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря у Суджи в Курской области сгорел после обстрелов ВСУ. Повреждения также получили братский корпус и Покровский храм. Об этом РИА "Новости" сообщил настоятель монастыря игумен Питирим.

"Разбит и сожжён собор монастырский, главный. Поврежден братский корпус, храмовый корпус… Ближе к вечеру подожжен Покровский храм… Остались только стены. Люди, слава богу, не пострадали", — рассказал священнослужитель.

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Напомним, утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться в Курскую область. В Минобороны РФ сообщили, что группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. По данным СМИ, по меньшей мере 20 участвовавших в атаке бойцов ВСУ были убиты, а около 50 получили ранения. В результате обстрелов пострадало не менее 18 мирных жителей. Есть и погибшие. Военные обозреватели считают, что целью операции было отвлечение внимания украинской общественности от катастрофического положения ВСУ на фронте. Позже в российском оборонном ведомстве показали видео с уничтожением вражеской техники в приграничье. Тем временем глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сёла Курской области.

Оксана Попова
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