"Мы их как раз уничтожим": Алаудинов заявил об использовании последних ресурсов ВСУ в боях под Курском
Алаудинов: ВСУ используют последние ресурсы в боях на границе Курской области
ВСУ используют свои последние ресурсы в боях на приграничной территории в Курской области. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов, комментируя боестолкновения, начавшиеся сегодня утром. По его словам, после уничтожения резервов противника российские войска смогут выйти на "финишную прямую" спецоперации (СВО).
Алаудинов заявил об использовании последних резервов ВСУ на границе Курской области. Видео © Telegram / AptiAlaudinovAKHMAT
"В ближайшие дни эти ресурсы, резервы, которые скопил противник, мы как раз и уничтожим. В принципе, наверное, это и есть для нас уже ситуация, когда через уничтожение этих ресурсов мы уже выйдем на финишную прямую по завершению СВО. И дальше нас уже вряд ли кто остановит", — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
В заключении он предложил "запастись попкорном" и спокойно наблюдать за тем, как наши бойцы уничтожают противника.
В своём видеообращении командир "Ахмата" также назвал ситуацию на границе в Курской области некритической. По его словам, сейчас ВСУ пытаются оттянуть российские силы с Донецкого фронта. Тем не менее "ресурса нам хватает", наши бойцы продолжают давать жёсткий отпор противнику, подчеркнул Алаудинов.
Напомним, утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться в Курскую область. Как впоследствии сообщили в Минобороны РФ, группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. По данным СМИ, по меньшей мере 20 участвовавших в атаке бойцов ВСУ были убиты, а около 50 получили ранения. В результате обстрелов пострадало не менее 18 мирных жителей. Есть и погибшие. Военные обозреватели считают, что целью операции было отвлечение внимания украинской общественности от катастрофического положения ВСУ на фронте. Позже в российском оборонном ведомстве показали видео с уничтожением вражеской техники в приграничье. Тем временем глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сёла Курской области.
Telegram / V_Zelenskiy_official