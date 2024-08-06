"Мы их как раз уничтожим": Алаудинов заявил об использовании последних ресурсов ВСУ в боях под Курском

ВСУ используют свои последние ресурсы в боях на приграничной территории в Курской области. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов, комментируя боестолкновения, начавшиеся сегодня утром. По его словам, после уничтожения резервов противника российские войска смогут выйти на "финишную прямую" спецоперации (СВО).

Алаудинов заявил об использовании последних резервов ВСУ на границе Курской области. Видео © Telegram / AptiAlaudinovAKHMAT

"В ближайшие дни эти ресурсы, резервы, которые скопил противник, мы как раз и уничтожим. В принципе, наверное, это и есть для нас уже ситуация, когда через уничтожение этих ресурсов мы уже выйдем на финишную прямую по завершению СВО. И дальше нас уже вряд ли кто остановит", — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

В заключении он предложил "запастись попкорном" и спокойно наблюдать за тем, как наши бойцы уничтожают противника.