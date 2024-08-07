Власти приграничной Суджи рассказали об актуальной ситуации в городе
Мэр Слащев: Обстановка в приграничной Судже остаётся напряжённой
Последствия атаки ВСУ на город Суджа. Обложка © Telegram / Суджа родная
Обстановка в приграничной Судже Курской области остаётся напряжённой. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Слащев.
"У нас очень напряжённо, некогда разговаривать, много людей звонят по поводу эвакуации", — приводит РИА "Новости" его слова.
В разговоре с RT Слащев подтвердил, что ВСУ продолжают обстрел населённого пункта. Однако он опроверг фейк о том, что Суджа якобы перешла под контроль украинской стороны.
Тем временем президент России Владимир Путин только что провёл совещание с главами силовых ведомств о ситуации в Курской области. По данным главы Генштаба Валерия Герасимова, потери ВСУ во время боёв составили 315 человек, не менее 100 военных убиты. В данный момент, по его словам, продвижение ВСУ вглубь российского региона остановлено.
Напомним, утром 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. На границе идут бои, обстановка остаётся сложной, но потери ВСУ за сутки уже превысили 300 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, не давая людям эвакуироваться. Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы России массово заявляют о готовности принять жителей Курской области.