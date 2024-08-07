Власти приграничной Суджи рассказали об актуальной ситуации в городе

Обстановка в приграничной Судже Курской области остаётся напряжённой. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Слащев.

"У нас очень напряжённо, некогда разговаривать, много людей звонят по поводу эвакуации", — приводит РИА "Новости" его слова.

В разговоре с RT Слащев подтвердил, что ВСУ продолжают обстрел населённого пункта. Однако он опроверг фейк о том, что Суджа якобы перешла под контроль украинской стороны.