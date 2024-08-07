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Регион
7 августа, 14:42

Власти приграничной Суджи рассказали об актуальной ситуации в городе

Мэр Слащев: Обстановка в приграничной Судже остаётся напряжённой

Последствия атаки ВСУ на город Суджа. Обложка © Telegram / Суджа родная

Последствия атаки ВСУ на город Суджа. Обложка © Telegram / Суджа родная

Обстановка в приграничной Судже Курской области остаётся напряжённой. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Слащев.

"У нас очень напряжённо, некогда разговаривать, много людей звонят по поводу эвакуации", — приводит РИА "Новости" его слова.

В разговоре с RT Слащев подтвердил, что ВСУ продолжают обстрел населённого пункта. Однако он опроверг фейк о том, что Суджа якобы перешла под контроль украинской стороны.

Тем временем президент России Владимир Путин только что провёл совещание с главами силовых ведомств о ситуации в Курской области. По данным главы Генштаба Валерия Герасимова, потери ВСУ во время боёв составили 315 человек, не менее 100 военных убиты. В данный момент, по его словам, продвижение ВСУ вглубь российского региона остановлено.

Герасимов назвал численность войск ВСУ, атаковавших Курскую область
Герасимов назвал численность войск ВСУ, атаковавших Курскую область

Напомним, утром 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. На границе идут бои, обстановка остаётся сложной, но потери ВСУ за сутки уже превысили 300 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, не давая людям эвакуироваться. Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы России массово заявляют о готовности принять жителей Курской области.

Наталья Демьянова
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