Патриарх Кирилл призвал молиться о находящихся в опасности в Курской области

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отдал важное указание синодальному отделу по церковной благотворительности. В его обращении, опубликованном на официальном сайте РПЦ, говорится о необходимости оказать помощь и поддержку жителям Курской области, пострадавшим от недавних обстрелов со стороны ВСУ.

Священнослужитель подчеркнул, что, несмотря на сложные условия военных действий, сотрудники отдела по социальному служению Курской епархии уже активно помогают пострадавшим и предоставляют им духовную поддержку. В связи с этим патриарх призвал синодальный отдел по церковной благотворительности присоединиться к этим усилиям и оказать дополнительную помощь.

Также глава РПЦ поблагодарил священников Свято-Троицкого храма Суджи Курской области, укрывших мирных жителей от обстрела со стороны ВСУ. По его словам, они проявили пример настоящего героизма. Патриарх призвал православных вместе с ним молиться о жизни и здравии всех находящихся в опасности.

"Молю Всемилостивого Господа о спасении всех оказавшихся в центре этой трагедии, о скорейшем выздоровлении раненых, утешении родственников погибших, а также призываю духовенство возносить молитвы о жизни и здравии всех находящихся в опасности в данном регионе", — заявил он.