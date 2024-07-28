Патриарх Кирилл наградил Путина орденом благоверного князя Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин получил орден Святого благоверного князя Александра Невского от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Эта награда является одним из высших орденов РПЦ, её девиз: "Не в силе Бог, а в правде".

Орден имеет три степени и был учреждён в 2021 году в честь 800-летия князя Александра Невского. Такую награду могут получить военнослужащие, чиновники, дипломаты, священники, а такие простые россияне, внёсшие весомый вклад в процветание страны, а также в строительство храмов и памятных исторических мест.