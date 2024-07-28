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28 июля, 10:29

Путин принял участие в открытии памятника адмиралу Ушакову в Петербурге

Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятнику адмираду Фёдору Ушакову в Санкт-Петербурге. Глава государства возложил к постаменту букет цветов.

Путин возложил цветы к памятнику адмиралу Ушакову в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Памятник установлен на площади перед Центральным военно-морским музеем имени императора Петра Великого. Авторами выступили скульптор Владислав Маначинский, а также архитекторы Анатолий Чернов и Лада Чернова.

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Напомним, сегодня, 28 июля, в Петербурге прошёл Главный военно-морской парад. Глава государства посетил его и сделал ряд заявлений. Например, президент пообещал флоту новейшее гиперзвуковое оружие.

Матвей Константинов
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