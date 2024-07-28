Путин принял участие в открытии памятника адмиралу Ушакову в Петербурге

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятнику адмираду Фёдору Ушакову в Санкт-Петербурге. Глава государства возложил к постаменту букет цветов.

Путин возложил цветы к памятнику адмиралу Ушакову в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Памятник установлен на площади перед Центральным военно-морским музеем имени императора Петра Великого. Авторами выступили скульптор Владислав Маначинский, а также архитекторы Анатолий Чернов и Лада Чернова.