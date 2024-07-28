Путин обещал ВМФ России новое гиперзвуковое оружие Путин заверил, что Россия продолжит оснащать свой флот гиперзвуковыми ракетами 28 июля, 09:24 Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия продолжит совершенствовать вооружение, которым оснащены корабли Военно-морского флота, в том числе речь идёт и о гиперзвуковых ракетах. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил во время своего выступления на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

"Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами, совершенствовать и укреплять береговую инфраструктуру, развивать системы разведки, наблюдения и противовоздушной обороны на ближних и дальних рубежах", — отметил глава государства.

Также Путин сообщил, что военные морского флота России храбро сражаются в зоне спецоперации. По его словам, более 30 тысяч моряков получили награды за успехи на СВО.

Авторы Татьяна Миссуми