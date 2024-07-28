Путин поприветствовал на параде ВМФ экипажи боевых кораблей Алжира, Индии и КНР
Президент России Владимир Путин на параде в Петербурге в честь Дня ВМФ. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин во время своей речи на параде в Петербурге в честь Дня ВМФ поприветствовал прибывшие на мероприятие иностранные военные корабли. Российский лидер также отметил вклад военного флота РФ в развитие партнёрских и дружеских связей с другими странами.
"Искренне рад приветствовать на Главном военно-морском параде экипажи боевых кораблей Алжира, Индии, Китая, представителей десятков зарубежных стран и делегаций, которые вместе с нами отмечают сегодняшний праздник", — сказал верховный главнокомандующий.
В параде участвуют учебный корабль "Суммам" алжирских ВМС, китайский эсминец с управляемым ракетным оружием "Цзяоцзуо" ВМС НОАК (в Петербург прибыл также нефтеналивной корабль обеспечения "Хунху"), фрегат "Табар" индийских ВМС. Их вместе с российским корветом "Сообразительный" разместили у причалов Английской набережной и причала лейтенанта Шмидта.
Напомним, в Санкт-Петербурге начался главный военно-морской парад страны, посвящённый Дню Военно-морского флота. Ежегодно он отмечается в последнее воскресенье июля. На мероприятие прибыл президент РФ Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов. В числе прочих гостями парада стали командующий Военно-морскими силами Республики Союз Мьянма контр-адмирал Хтейн Вин и командующий ВМС Народно-освободительной армии Китая адмирал Ху Чжунмин.