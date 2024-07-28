Путин поприветствовал на параде ВМФ экипажи боевых кораблей Алжира, Индии и КНР

Президент России Владимир Путин во время своей речи на параде в Петербурге в честь Дня ВМФ поприветствовал прибывшие на мероприятие иностранные военные корабли. Российский лидер также отметил вклад военного флота РФ в развитие партнёрских и дружеских связей с другими странами.

"Искренне рад приветствовать на Главном военно-морском параде экипажи боевых кораблей Алжира, Индии, Китая, представителей десятков зарубежных стран и делегаций, которые вместе с нами отмечают сегодняшний праздник", — сказал верховный главнокомандующий.