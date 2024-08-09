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Регион
9 августа, 00:21

Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников в Липецке

Губернатор Артамонов: Липецк подвергся массированной атаке БПЛА

Массированная атака беспилотников отражается в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Внимание! Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. Работают ПВО", — написал чиновник в телеграм-канале, призвав не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте.

Перед этим в регионе был объявлен режим воздушной опасности.

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А над Чёрным морем российские военные сбили противокорабельную ракету "Нептун", сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В городе продолжает действовать воздушная тревога.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Артур Лапсаков
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