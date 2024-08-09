Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников в Липецке
Губернатор Артамонов: Липецк подвергся массированной атаке БПЛА
Массированная атака беспилотников отражается в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"Внимание! Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. Работают ПВО", — написал чиновник в телеграм-канале, призвав не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте.
Перед этим в регионе был объявлен режим воздушной опасности.
А над Чёрным морем российские военные сбили противокорабельную ракету "Нептун", сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В городе продолжает действовать воздушная тревога.
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