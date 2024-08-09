Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников в Липецке

Массированная атака беспилотников отражается в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Внимание! Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. Работают ПВО", — написал чиновник в телеграм-канале, призвав не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте.

Перед этим в регионе был объявлен режим воздушной опасности.