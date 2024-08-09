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Регион
9 августа, 03:06
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Шесть человек пострадали при массированной атаке БПЛА в Липецкой области

В результате атаки беспилотников в Липецкой области пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали 6 человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка", — написал чиновник в телеграм-канале.

По его словам, красный уровень угрозы сохраняется для Липецка и Липецкого муниципального округа. В областной ЕДС открыта горячая линия. К настоящему моменту подача электричества на объекты энергопотребления в Липецке восстановлена.

Более 400 домовладений попадают под эвакуацию в Липецком округе после атаки БПЛА
Более 400 домовладений попадают под эвакуацию в Липецком округе после атаки БПЛА

Напомним, ВСУ ночью 9 августа предприняли массированную попытку атаки беспилотниками по Липецку. В результате произошла детонация взрывоопасных объектов, также зафиксировано повреждение энергообъекта. В областном МЧС сообщили о возгорании на военном аэродроме. В округе действует режим ЧС, проводится эвакуация четырёх населённых пунктов. В городе до отмены красного уровня опасности остановлено движение пассажирского транспорта. В областном МЧС

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Life.ru

Артур Лапсаков
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