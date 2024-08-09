Шесть человек пострадали при массированной атаке БПЛА в Липецкой области

В результате атаки беспилотников в Липецкой области пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали 6 человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка", — написал чиновник в телеграм-канале.