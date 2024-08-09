Шесть человек пострадали при массированной атаке БПЛА в Липецкой области
В результате атаки беспилотников в Липецкой области пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали 6 человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка", — написал чиновник в телеграм-канале.
По его словам, красный уровень угрозы сохраняется для Липецка и Липецкого муниципального округа. В областной ЕДС открыта горячая линия. К настоящему моменту подача электричества на объекты энергопотребления в Липецке восстановлена.
Напомним, ВСУ ночью 9 августа предприняли массированную попытку атаки беспилотниками по Липецку. В результате произошла детонация взрывоопасных объектов, также зафиксировано повреждение энергообъекта. В областном МЧС сообщили о возгорании на военном аэродроме. В округе действует режим ЧС, проводится эвакуация четырёх населённых пунктов. В городе до отмены красного уровня опасности остановлено движение пассажирского транспорта. В областном МЧС
Life.ru