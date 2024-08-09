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Регион
9 августа, 01:59

В Липецком округе ввели режим ЧС и эвакуируют жителей четырёх населённых пунктов

Режим чрезвычайной ситуации вводится в Липецком округе для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населённых пунктов: Копцевы хутора, Фёдоровка, Яковлевка, Тынковка", — написал чиновник в телеграм-канале.

Для жителей готовятся пункты временного размещения и транспорт. Граждан населённых пунктов просят следовать указаниям представителей экстренных служб.

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Напомним, в результате массированной атаки беспилотников на Липецк произошло детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Кроме того, зафиксировано повреждение энергообъекта. Последствия сейчас устраняются.

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Telegram / ДЕМИДОВ

Артур Лапсаков
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