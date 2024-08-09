В Липецком округе ввели режим ЧС и эвакуируют жителей четырёх населённых пунктов
Режим чрезвычайной ситуации вводится в Липецком округе для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
"Для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населённых пунктов: Копцевы хутора, Фёдоровка, Яковлевка, Тынковка", — написал чиновник в телеграм-канале.
Для жителей готовятся пункты временного размещения и транспорт. Граждан населённых пунктов просят следовать указаниям представителей экстренных служб.
Напомним, в результате массированной атаки беспилотников на Липецк произошло детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Кроме того, зафиксировано повреждение энергообъекта. Последствия сейчас устраняются.
Telegram / ДЕМИДОВ