Силы ПВО сбили над Белгородской областью 29 беспилотников
Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ с помощью беспилотников. Сбито 29 устройств самолётного типа, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"Всего над территорией области силами ПВО сбито 29 БПЛА самолетного типа. Предварительно, обошлось без пострадавших", — написал чиновник.
По словам Гладкова, в двух частных домах в Старом Осколе выбиты окна и посечены кровли, фасады и заборы, а также один легковой автомобиль. В Новом Осколе загорелся ангар на территории промышленного предприятия. Его ликвидировали прибывшие на место сотрудники МЧС. Информация о последствиях уточняется.
Тем временем в Севастополе уничтожили два безэкипажных катера. А перед этим в акватории Чёрного моря была сбита противокорабельная ракета "Нептун".
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