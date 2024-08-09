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Регион
9 августа, 01:33

Силы ПВО сбили над Белгородской областью 29 беспилотников

Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ с помощью беспилотников. Сбито 29 устройств самолётного типа, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Всего над территорией области силами ПВО сбито 29 БПЛА самолетного типа. Предварительно, обошлось без пострадавших", — написал чиновник.

По словам Гладкова, в двух частных домах в Старом Осколе выбиты окна и посечены кровли, фасады и заборы, а также один легковой автомобиль. В Новом Осколе загорелся ангар на территории промышленного предприятия. Его ликвидировали прибывшие на место сотрудники МЧС. Информация о последствиях уточняется.

В Липецке объект энергоинфраструктуры повреждён при падении беспилотника
В Липецке объект энергоинфраструктуры повреждён при падении беспилотника

Тем временем в Севастополе уничтожили два безэкипажных катера. А перед этим в акватории Чёрного моря была сбита противокорабельная ракета "Нептун".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Артур Лапсаков
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