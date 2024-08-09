Силы ПВО сбили над Белгородской областью 29 беспилотников

По словам Гладкова, в двух частных домах в Старом Осколе выбиты окна и посечены кровли, фасады и заборы, а также один легковой автомобиль. В Новом Осколе загорелся ангар на территории промышленного предприятия. Его ликвидировали прибывшие на место сотрудники МЧС. Информация о последствиях уточняется.