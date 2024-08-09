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Регион
9 августа, 01:23

В Севастополе уничтожили два безэкипажных катера

Российские военные уничтожили два безэкипажных катера вблизи Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации уничтожено 2 БЭК", — написал он в телеграм-канале.

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В Липецке объект энергоинфраструктуры повреждён при падении беспилотника

Перед этим в акватории Чёрного моря была сбита противокорабельная ракета "Нептун". Это произошло в значительном отдалении от берега.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Артур Лапсаков
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