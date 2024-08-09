В Севастополе уничтожили два безэкипажных катера

Российские военные уничтожили два безэкипажных катера вблизи Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации уничтожено 2 БЭК", — написал он в телеграм-канале.