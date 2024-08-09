В Липецке остановлено движение пассажирского транспорта

В Липецком округе остановлено движение пассажирского транспорта до отмены красного уровня опасности. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.

"Жителям следует оставаться дома или в безопасном месте до отмены угрозы атаки БПЛА", — написал чиновник в телеграм-канале.

Власти также призвали предприятия и организации не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня без экстренной необходимости.