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Регион
9 августа, 02:18

В Липецке остановлено движение пассажирского транспорта

В Липецком округе остановлено движение пассажирского транспорта до отмены красного уровня опасности. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.

"Жителям следует оставаться дома или в безопасном месте до отмены угрозы атаки БПЛА", — написал чиновник в телеграм-канале.

Власти также призвали предприятия и организации не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня без экстренной необходимости.

В Липецке объект энергоинфраструктуры повреждён при падении беспилотника
В Липецке объект энергоинфраструктуры повреждён при падении беспилотника

Ранее в Липецком округе ввели режим ЧС и начали эвакуацию четырёх населённых пунктов для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Для жителей готовятся пункты временного размещения и транспорт.

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Telegram / Евгения Уваркина

Артур Лапсаков
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