В МЧС заявили о возгорании на военном аэродроме в Липецкой области
Возгорание произошло на военном аэродроме в Липецкой области, сообщили в областном управлении МЧС.
"Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру", — сказано в записи ведомства.
Напомним, ВСУ ночью 9 августа предприняли массированную попытку атаки беспилотниками по Липецку. В результате произошла детонация взрывоопасных объектов, также зафиксировано повреждение энергообъекта. В округе объявлен режим ЧС, а также эвакуация четырёх населённых пунктов. В городе остановлено движение пассажирского транспорта.
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