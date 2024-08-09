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Регион
9 августа, 02:56

В МЧС заявили о возгорании на военном аэродроме в Липецкой области

Возгорание произошло на военном аэродроме в Липецкой области, сообщили в областном управлении МЧС.

"Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру", — сказано в записи ведомства.

Более 400 домовладений попадают под эвакуацию в Липецком округе после атаки БПЛА
Более 400 домовладений попадают под эвакуацию в Липецком округе после атаки БПЛА

Напомним, ВСУ ночью 9 августа предприняли массированную попытку атаки беспилотниками по Липецку. В результате произошла детонация взрывоопасных объектов, также зафиксировано повреждение энергообъекта. В округе объявлен режим ЧС, а также эвакуация четырёх населённых пунктов. В городе остановлено движение пассажирского транспорта.

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Telegram / МЧС Липецкой области

Артур Лапсаков
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