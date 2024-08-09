Более 400 домовладений попадают под эвакуацию в Липецком округе после атаки БПЛА

"В настоящий момент развёрнуты пункты временного пребывания в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни. Во все населённые пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей", — написал чиновник в телеграм-канале.

При этом часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах. Сейчас в эвакуируемых населённых пунктах Копцевы хутора, Фёдоровка, Яковлевка и Тынковка выставляются посты для охраны домов и имущества жителей. На подъездных дорогах размещены посты автоинспекции.