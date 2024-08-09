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Регион
9 августа, 02:50

Более 400 домовладений попадают под эвакуацию в Липецком округе после атаки БПЛА

Губернатор Артамонов: В Липецком округе эвакуируют 416 домовладений

В зону эвакуации в Липецком округе попадают 416 домовладений, сообщил мэр области Игорь Артамонов.

"В настоящий момент развёрнуты пункты временного пребывания в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни. Во все населённые пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей", — написал чиновник в телеграм-канале.

На месте работают экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа. Ведётся подомовой обход.

В Липецке остановлено движение пассажирского транспорта
В Липецке остановлено движение пассажирского транспорта

При этом часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах. Сейчас в эвакуируемых населённых пунктах Копцевы хутора, Фёдоровка, Яковлевка и Тынковка выставляются посты для охраны домов и имущества жителей. На подъездных дорогах размещены посты автоинспекции.

Напомним, в Липецком округе эвакуируют жителей нескольких сёл для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Всему виной стала массированная атака беспилотников на регион.

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Telegram / Евгения Уваркина

Артур Лапсаков
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