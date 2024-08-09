В Липецке отменили красный уровень угрозы беспилотников
Заседание оперштаба Липецкой области после массированной атаки БПЛА. Обложка © Telegram / МЧС Липецкой области
В Липецке отменили красного уровня угрозы атаки беспилотников. Работу пассажирского транспорта возобновят в ближайшее время, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, также постепенно снимаются перекрытия с дорог.
"Сохраняется желтый уровень угрозы для всей территории Липецкой области", — предупредил губернатор в телеграм-канале, добавив, что на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
Артамонов уточнил, что выезжает в деревню Копцевы Хутора к эвакуированным жителям.
Напомним, массированная попытка атаки беспилотниками по Липецку предпринялась Украиной в ночь на 9 августа. В результате произошла детонация взрывоопасных объектов, также зафиксировано повреждение энергообъекта. Была объявлена эвакуация четырёх населённых пунктов Липецкого округа. К настоящему моменту электроснабжение восстановлено. В результате происшествия пострадали шесть человек.