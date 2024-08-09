В Липецке отменили красный уровень угрозы беспилотников

В Липецке отменили красного уровня угрозы атаки беспилотников. Работу пассажирского транспорта возобновят в ближайшее время, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, также постепенно снимаются перекрытия с дорог.

"Сохраняется желтый уровень угрозы для всей территории Липецкой области", — предупредил губернатор в телеграм-канале, добавив, что на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.