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9 августа, 04:28

В Липецке отменили красный уровень угрозы беспилотников

Заседание оперштаба Липецкой области после массированной атаки БПЛА. Обложка © Telegram / МЧС Липецкой области

Заседание оперштаба Липецкой области после массированной атаки БПЛА. Обложка © Telegram / МЧС Липецкой области

В Липецке отменили красного уровня угрозы атаки беспилотников. Работу пассажирского транспорта возобновят в ближайшее время, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, также постепенно снимаются перекрытия с дорог.

"Сохраняется желтый уровень угрозы для всей территории Липецкой области", — предупредил губернатор в телеграм-канале, добавив, что на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

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Артамонов уточнил, что выезжает в деревню Копцевы Хутора к эвакуированным жителям.

Напомним, массированная попытка атаки беспилотниками по Липецку предпринялась Украиной в ночь на 9 августа. В результате произошла детонация взрывоопасных объектов, также зафиксировано повреждение энергообъекта. Была объявлена эвакуация четырёх населённых пунктов Липецкого округа. К настоящему моменту электроснабжение восстановлено. В результате происшествия пострадали шесть человек.

Артур Лапсаков
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