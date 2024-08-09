Эвакуированные жители Липецкой области начали возвращаться в свои дома

Жители Липецка, которых эвакуировали в результате массированной попытки атаки беспилотниками начали возвращаться домой. Об этом рассказал губернатор Игорь Артамонов в Telegram .

Он сообщил, что всем эвакуированным продолжают помогать спасатели. Также в области осматривают дома, которые пострадали после прилёта БПЛА.

"Все эвакуированные жители возвращаются из пунктов временного размещения в свои дома. В этом им помогают наши спасатели. Параллельно осматриваются дома, повреждённые обломками и осколками. Их немного. Помощь в восстановлении будет оказана", — говорится в сообщении губернатора.