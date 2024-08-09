Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 06:28

Эвакуированные жители Липецкой области начали возвращаться в свои дома

Эвакуированныt жители Липецкой области возвращаются домой. Обложка © Telegram / Игорь Артамонов

Эвакуированныt жители Липецкой области возвращаются домой. Обложка © Telegram / Игорь Артамонов

Жители Липецка, которых эвакуировали в результате массированной попытки атаки беспилотниками начали возвращаться домой. Об этом рассказал губернатор Игорь Артамонов в Telegram.

Он сообщил, что всем эвакуированным продолжают помогать спасатели. Также в области осматривают дома, которые пострадали после прилёта БПЛА.

Более 400 домовладений попадают под эвакуацию в Липецком округе после атаки БПЛА
Более 400 домовладений попадают под эвакуацию в Липецком округе после атаки БПЛА

"Все эвакуированные жители возвращаются из пунктов временного размещения в свои дома. В этом им помогают наши спасатели. Параллельно осматриваются дома, повреждённые обломками и осколками. Их немного. Помощь в восстановлении будет оказана", — говорится в сообщении губернатора.

Напомним, по Липецку в ночь на 9 августа началась массированная попытка атаки беспилотниками. В результате произошла детонация взрывоопасных объектов, также зафиксировано повреждение энергообъекта. Была объявлена эвакуация четырёх населённых пунктов Липецкого округа. К настоящему моменту электроснабжение восстановлено, а также отменён красный уровень угрозы беспилотников. Всего в результате атаки пострадали 9 человек. Все они находятся в больницах, их уже навестил Артамонов.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Липецкая область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров