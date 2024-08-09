Эвакуированные жители Липецкой области начали возвращаться в свои дома
Эвакуированныt жители Липецкой области возвращаются домой. Обложка © Telegram / Игорь Артамонов
Жители Липецка, которых эвакуировали в результате массированной попытки атаки беспилотниками начали возвращаться домой. Об этом рассказал губернатор Игорь Артамонов в Telegram.
Он сообщил, что всем эвакуированным продолжают помогать спасатели. Также в области осматривают дома, которые пострадали после прилёта БПЛА.
"Все эвакуированные жители возвращаются из пунктов временного размещения в свои дома. В этом им помогают наши спасатели. Параллельно осматриваются дома, повреждённые обломками и осколками. Их немного. Помощь в восстановлении будет оказана", — говорится в сообщении губернатора.
Напомним, по Липецку в ночь на 9 августа началась массированная попытка атаки беспилотниками. В результате произошла детонация взрывоопасных объектов, также зафиксировано повреждение энергообъекта. Была объявлена эвакуация четырёх населённых пунктов Липецкого округа. К настоящему моменту электроснабжение восстановлено, а также отменён красный уровень угрозы беспилотников. Всего в результате атаки пострадали 9 человек. Все они находятся в больницах, их уже навестил Артамонов.