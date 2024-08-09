Число пострадавших при массированной атаке БПЛА в Липецкой области выросло до 9
В Липецкой области увеличилось число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА. В больницы доставлены девять человек, рассказал губернатор Игорь Артамонов в Telegram. До этого информировали о шести пострадавших.
Глава региона уже навестил всех, кто находиться в медицинских учреждениях. По его словам, всем, кому необходимо — оказывают различную помощь.
Артамонов посетил пострадавших при атаке БПЛА. Видео © Телеграм / Игорь Артамонов
"Посетили раненых в больницах. На текущий момент в списке пострадавших девять человек. Всем оказывается необходимая помощь", — написал Артамонов.
Напомним, по Липецку в ночь на 9 августа началась массированная попытка атаки беспилотниками. В результате произошла детонация взрывоопасных объектов, также зафиксировано повреждение энергообъекта. Была объявлена эвакуация четырёх населённых пунктов Липецкого округа. К настоящему моменту электроснабжение восстановлено, а также отменён красный уровень угрозы беспилотников.
Life.ru