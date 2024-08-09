Число пострадавших при массированной атаке БПЛА в Липецкой области выросло до 9

В Липецкой области увеличилось число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА. В больницы доставлены девять человек, рассказал губернатор Игорь Артамонов в Telegram. До этого информировали о шести пострадавших.

Глава региона уже навестил всех, кто находиться в медицинских учреждениях. По его словам, всем, кому необходимо — оказывают различную помощь.

Артамонов посетил пострадавших при атаке БПЛА. Видео © Телеграм / Игорь Артамонов