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Регион
9 августа, 05:44

Число пострадавших при массированной атаке БПЛА в Липецкой области выросло до 9

В Липецкой области увеличилось число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА. В больницы доставлены девять человек, рассказал губернатор Игорь Артамонов в Telegram. До этого информировали о шести пострадавших.

Глава региона уже навестил всех, кто находиться в медицинских учреждениях. По его словам, всем, кому необходимо — оказывают различную помощь.

Артамонов посетил пострадавших при атаке БПЛА. Видео © Телеграм / Игорь Артамонов

"Посетили раненых в больницах. На текущий момент в списке пострадавших девять человек. Всем оказывается необходимая помощь", — написал Артамонов.

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Напомним, по Липецку в ночь на 9 августа началась массированная попытка атаки беспилотниками. В результате произошла детонация взрывоопасных объектов, также зафиксировано повреждение энергообъекта. Была объявлена эвакуация четырёх населённых пунктов Липецкого округа. К настоящему моменту электроснабжение восстановлено, а также отменён красный уровень угрозы беспилотников.

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Life.ru

Наталья Афонина
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