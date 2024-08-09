Сразу четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекине

Украинские беспилотники утром атаковали многоквартирный дом в Шебекино, в нескольких помещениях вспыхнул пожар. Данных о пострадавших не поступало, пишет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

"Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино. По данным медицины катастроф, никто за медицинской помощью не обращался. Произошёл пожар в нескольких квартирах", — рассказал глав региона.