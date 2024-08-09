Сразу четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекине
Дроны ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекине. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Украинские беспилотники утром атаковали многоквартирный дом в Шебекино, в нескольких помещениях вспыхнул пожар. Данных о пострадавших не поступало, пишет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино. По данным медицины катастроф, никто за медицинской помощью не обращался. Произошёл пожар в нескольких квартирах", — рассказал глав региона.
По словам губернатора, в настоящее время сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания. Информация о последствиях налёта дронов уточняется.
Ещё два беспилотника ВСУ пытались ударить по Курской области, но были сбиты. Противник обстреливает регион с целью помешать мирным жителям эвакуироваться из приграничья, где сейчас идут бои. Ранения в результате таких атак получили уже 66 человек.