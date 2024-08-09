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Регион
9 августа, 05:08

Сразу четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекине

Дроны ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекине. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Дроны ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекине. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинские беспилотники утром атаковали многоквартирный дом в Шебекино, в нескольких помещениях вспыхнул пожар. Данных о пострадавших не поступало, пишет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

"Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино. По данным медицины катастроф, никто за медицинской помощью не обращался. Произошёл пожар в нескольких квартирах", — рассказал глав региона.

По словам губернатора, в настоящее время сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания. Информация о последствиях налёта дронов уточняется.

Гладков сообщил об обстреле двух населённых пунктов Белгородчины со стороны ВСУ
Гладков сообщил об обстреле двух населённых пунктов Белгородчины со стороны ВСУ

Ещё два беспилотника ВСУ пытались ударить по Курской области, но были сбиты. Противник обстреливает регион с целью помешать мирным жителям эвакуироваться из приграничья, где сейчас идут бои. Ранения в результате таких атак получили уже 66 человек.

Андрей Бражников
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