Около 80 тонн гуманитарной помощи доставили для эвакуированных в Курской области

Около 80 тонн гуманитарной помощи доставлено для переселенцев из приграничных районов Курской области, сообщили в пресс-службе МЧС России. В частности, им передали палатки, одеяла, постельные принадлежности, передвижные электростанции, средства гигиены, мебель, питьевую воду и продукты питания.

Напомним, из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек. Для них развернули 60 пунктов временного размещения в восьми регионах РФ. В частности, они находятся в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях.