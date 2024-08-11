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Регион
11 августа, 07:25

Около 80 тонн гуманитарной помощи доставили для эвакуированных в Курской области

Около 80 тонн гуманитарной помощи доставлено для переселенцев из приграничных районов Курской области, сообщили в пресс-службе МЧС России. В частности, им передали палатки, одеяла, постельные принадлежности, передвижные электростанции, средства гигиены, мебель, питьевую воду и продукты питания.

Доставка гуманитарной помощи для переселенцев в Курской области. Видео © Telegram / МЧС России

Грузы пребывают в регион со всей страны. Распределением помощи занимается оперативный штаб.

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Напомним, из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек. Для них развернули 60 пунктов временного размещения в восьми регионах РФ. В частности, они находятся в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях.

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Telegram / МЧС России

Матвей Константинов
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