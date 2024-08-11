Около 80 тонн гуманитарной помощи доставили для эвакуированных в Курской области
Около 80 тонн гуманитарной помощи доставлено для переселенцев из приграничных районов Курской области, сообщили в пресс-службе МЧС России. В частности, им передали палатки, одеяла, постельные принадлежности, передвижные электростанции, средства гигиены, мебель, питьевую воду и продукты питания.
Доставка гуманитарной помощи для переселенцев в Курской области. Видео © Telegram / МЧС России
Грузы пребывают в регион со всей страны. Распределением помощи занимается оперативный штаб.
Напомним, из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек. Для них развернули 60 пунктов временного размещения в восьми регионах РФ. В частности, они находятся в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях.
Telegram / МЧС России