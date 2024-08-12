"Последняя надежда Украины": Киев надеялся обменять Курск и Белгород на переговорах, признал пленный

Пленный боец 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, взятый в плен в Беловском районе Курской области, в подробностях рассказал о смысле атаки на регион. Видео с допросом публикует Центр общественных связей ФСБ. Руслан Полторацкий заявил, что 28 июля его подразделение перебросили в лес у села Песчаное, где держали около недели.

Допрос пленного бойца ВСУ Руслана Полторацкого. Видео © ЦОС ФСБ РФ

"Командир говорил [местным] мужчинам стрелять в ноги и бросать в погреба, а если с оружием — расстреливать. По поводу пленных указаний особо не было. Скорее всего, просто не брать... Цель нашей операции, как мне объяснили, была такая: <...> дойти до Курска, [потом] до Белгорода", — пояснил боец.

По словам Руслана, в Киеве надеются, что при переговорах захваченные территории получится выменять на уже освобождённые ВС РФ. Всей операцией руководил командир с позывным "Стриж". Он признавался бойцам, что атака на Курскую область — "последняя надежда Украина".

К слову, когда ВСУ заходили в Курскую область, Руслан слышал много иностранной речи — французской, английской и польской. Теперь пленный называет затею командования бесполезной "фигнёй" и призывает Киев пойти на мир.