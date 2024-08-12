В Белом доме оценили риск эскалации конфликта из-за атаки ВСУ на Курскую область
WSJ: Белый дом не ожидает эскалации конфликта из-за атаки ВСУ на Курскую область
В Белом доме считают, что ситуация, развернувшаяся в приграничных районах Курской области, не приведёт к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американскую администрацию.
"Опасения эскалации не выросли сильно в Белом доме..., ожидания заключаются в том, что региональные битвы будут напоминать бои на Украине", — говорится в материале издания.
Американский подполковник в отставке Джон Нагл высказал предположение, что своими действиями Киев пытается привлечь внимание спонсоров из США в преддверии выборов президента в Штатах. Вероятно, таким образом Украина хочет заранее заручиться поддержкой нового западного хозяина.
Попытки ВСУ вторгнуться в приграничные районы РФ начались 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях объявлен режим контртеррористической операции. Бойцы Росгвардии разыскивают украинских диверсантов. По последним данным, с начала боёв в приграничье Киев потерял до 1350 военных и 29 танков. При этом в атаке участвуют канадские, грузинские, польские и французские наёмники. От террористических действий киевского режима пострадали десятки мирных жителей, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.
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