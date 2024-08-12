В Белом доме оценили риск эскалации конфликта из-за атаки ВСУ на Курскую область

В Белом доме считают, что ситуация, развернувшаяся в приграничных районах Курской области, не приведёт к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американскую администрацию.

"Опасения эскалации не выросли сильно в Белом доме..., ожидания заключаются в том, что региональные битвы будут напоминать бои на Украине", — говорится в материале издания.