Росгвардия: В зоне КТО в приграничных областях идёт поиск украинских диверсантов

Росгвардию подключили к поиску и ликвидации украинских ДРГ в рамках КТО в трёх областях

Сотрудники Росгвардии участвуют в ликвидации украинских диверсантов в Курской, Брянской и Белгородской областях. Бойцы работают совместно с ФСБ и МВД в рамках режима контртеррористической операции (КТО), объявленный в этих регионах Национальным антитеррористическим комитетом.