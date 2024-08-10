Росгвардию подключили к поиску и ликвидации украинских ДРГ в рамках КТО в трёх областях
Росгвардия: В зоне КТО в приграничных областях идёт поиск украинских диверсантов
Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Сотрудники Росгвардии участвуют в ликвидации украинских диверсантов в Курской, Брянской и Белгородской областях. Бойцы работают совместно с ФСБ и МВД в рамках режима контртеррористической операции (КТО), объявленный в этих регионах Национальным антитеррористическим комитетом.
"На территориях Курской, Брянской и Белгородской областей личный состав ведомства выполняет задачи по поиску и ликвидации диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника, защите важных объектов, охране правопорядка и усилению контроля в сфере оборота оружия, принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан", – сообщила пресс-служба Росгвардии.
Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые попытались прорваться в Курскую область 6 августа. В регионе ввели режим КТО. По данным Минобороны РФ, за четыре дня на данном направлении ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка. Также сообщается о ликвидации трёх украинских генералов, которые руководили операцией по наступлению. В Сети даже появилось эпичное видео удара по их секретному бункеру. А сегодня "Искандер-М" сравнял с землёй командный состав подразделения 22-й механизированной бригады Украины.