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Регион

Росгвардию подключили к поиску и ликвидации украинских ДРГ в рамках КТО в трёх областях

Росгвардия: В зоне КТО в приграничных областях идёт поиск украинских диверсантов

10 августа, 12:32
Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Сотрудники Росгвардии участвуют в ликвидации украинских диверсантов в Курской, Брянской и Белгородской областях. Бойцы работают совместно с ФСБ и МВД в рамках режима контртеррористической операции (КТО), объявленный в этих регионах Национальным антитеррористическим комитетом.

"На территориях Курской, Брянской и Белгородской областей личный состав ведомства выполняет задачи по поиску и ликвидации диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника, защите важных объектов, охране правопорядка и усилению контроля в сфере оборота оружия, принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан", – сообщила пресс-служба Росгвардии.

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Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые попытались прорваться в Курскую область 6 августа. В регионе ввели режим КТО. По данным Минобороны РФ, за четыре дня на данном направлении ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка. Также сообщается о ликвидации трёх украинских генералов, которые руководили операцией по наступлению. В Сети даже появилось эпичное видео удара по их секретному бункеру. А сегодня "Искандер-М" сравнял с землёй командный состав подразделения 22-й механизированной бригады Украины.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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