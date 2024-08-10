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Регион
9 августа, 21:54

Режим КТО ввели в трёх приграничных с Украиной регионах России

Режим КТО ввели в Курской и Белгородской областях

Режим контртеррористической операции введён в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщил и.о. губернатора Алексей Смирнов и Национальный антитеррористический комитет.

"В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, в Курской области введён режим КТО", — написал Смирнов в телеграм-канале.

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Ранее режим КТО был введён в Брянской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Он действует с 23:00 9 августа.

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nac.gov.ru

Артур Лапсаков
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