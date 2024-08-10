Режим КТО ввели в трёх приграничных с Украиной регионах России

Режим контртеррористической операции введён в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщил и.о. губернатора Алексей Смирнов и Национальный антитеррористический комитет.

"В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, в Курской области введён режим КТО", — написал Смирнов в телеграм-канале.