Режим КТО ввели в трёх приграничных с Украиной регионах России
Режим КТО ввели в Курской и Белгородской областях
Режим контртеррористической операции введён в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщил и.о. губернатора Алексей Смирнов и Национальный антитеррористический комитет.
"В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, в Курской области введён режим КТО", — написал Смирнов в телеграм-канале.
Ранее режим КТО был введён в Брянской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Он действует с 23:00 9 августа.
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