В Брянской области ввели режим контртеррористической операции
Режим контртеррористической операции введён в Брянской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе Национального антитеррористического комитета.
Причиной, как следует из записи, стало повышение уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Режим КТО действует с 23:00 9 августа.
Напомним, с 6 августа украинские военные пытаются прорваться в Курскую область, однако им был дан отпор. На данный момент ситуация в регионе сложная, но совсем не критическая. Среди рядов ВСУ замечены иностранные наёмники. Сейчас жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но сделать это сложно из-за обстрелов. Для граждан развёрнуты пункты временного размещения.