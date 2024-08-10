В Брянской области ввели режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции введён в Брянской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе Национального антитеррористического комитета.

Причиной, как следует из записи, стало повышение уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Режим КТО действует с 23:00 9 августа.