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Регион
9 августа, 21:12

В Брянской области ввели режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции введён в Брянской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе Национального антитеррористического комитета.

Причиной, как следует из записи, стало повышение уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Режим КТО действует с 23:00 9 августа.

Федеральный режим ЧС ввели в Курской области из-за боёв с засланцами ВСУ
Федеральный режим ЧС ввели в Курской области из-за боёв с засланцами ВСУ

Напомним, с 6 августа украинские военные пытаются прорваться в Курскую область, однако им был дан отпор. На данный момент ситуация в регионе сложная, но совсем не критическая. Среди рядов ВСУ замечены иностранные наёмники. Сейчас жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но сделать это сложно из-за обстрелов. Для граждан развёрнуты пункты временного размещения.

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nac.gov.ru

Артур Лапсаков
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